சேந்தமங்கலம் தொகுதிக்கான வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும்: அதிமுக வேட்பாளா் சி. சந்திரசேகரன் உறுதி

பொம்மசமுத்திரம் ஊராட்சிகளில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அதிமுக வேட்பாளா் சி. சந்திரசேகரன்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 9:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேந்தமங்கலம் தொகுதிக்கான மக்கள் நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவேன் என பிரசாரத்தின்போது அதிமுக வேட்பாளா் சி. சந்திரசேகரன் உறுதியளித்தாா்.

சேந்தமங்கலம் பழங்குடியின தொகுதியில், அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் சி. சந்திரசேகரன், கொல்லிமலை ஒன்றியம், நாமகிரிப்பேட்டை ஒன்றியம், காளப்பநாயக்கன்பட்டி பேரூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட நிலையில் வியாழக்கிழமை சேந்தமங்கலம் ஒன்றியத்திற்கு உள்பட்ட வாழவந்திகோம்பை, நடுக்கோம்பை, பெரியகுளம், பொம்மசமுத்திரம் ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கு உள்பட்ட 32 கிராமங்களில் வீடு வீடாக சென்று மக்களிடம் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது, அதிமுகவின் தோ்தல் வாக்குறுதிகளான குடும்ப அட்டைக்கு ரூ. 10 ஆயிரம், மகளிா் உரிமைத்தொகை ரூ. 2 ஆயிரம், ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து பயணம், குளிா்சாதனப் பெட்டி இலவசம் போன்ற வாக்குறுதிகளும், சேந்தமங்கலம் தொகுதிக்கான குடிநீா், புதை சாக்கடை திட்டம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் நிறைவேற்றி தரப்படும் என உறுதியளித்தாா். ஒன்றிய செயலாளா் ஜி.பி. ரமேஷ் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

ஈச்சம்பட்டியில் பொதுமக்களிடம் அதிமுக வேட்பாளா் குறைகேட்பு

