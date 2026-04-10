நாமக்கல் கோழிப் பண்ணையாளா் சங்கத்தில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தமிழ்நாடு கோழிப் பண்ணையாளா் சங்கத்தில் திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் அடுத்தடுத்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

~

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 6:40 pm

நாமக்கல்லை தலைமையிடமாக கொண்டு தமிழ்நாடு கோழிப் பண்ணையாளா்கள் சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் தலைவராக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவரான கே. சிங்கராஜ் உள்ளாா். வரும் தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா்களுக்கு கோழிப் பண்ணையாளா்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என சங்க கட்டடத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் கேட்டுக்கொண்டாா்.

பரமத்தி வேலூா் தொகுதி வேட்பாளா் கே.எஸ். மூா்த்தி, நாமக்கல் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ப. ராணி, சேந்தமங்கலம் தொகுதி வேட்பாளா் பி. பூமலா் ஆகியோா் கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தனா்.

அப்போது, திமுக ஆட்சியில் கோழிப் பண்ணை தொழில் வளா்ச்சிக்கு செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்தும், அமெரிக்கா- ஈரான் போரால் வளைகுடா நாடுகளுக்கு செல்லாமல் மும்பை துறைமுகத்தில் தேங்கியுள்ள 64 டேங்கா் முட்டைகளை அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கை குறித்தும் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் தெரிவித்தாா். தொடா்ந்து, மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ். மாதேஸ்வரனும் கோழிப் பண்ணை தொழிலுக்கு திமுக ஆட்சியில் செய்த திட்டங்களை எடுத்துரைத்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகன், பரமத்தி வேலூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.சேகருக்கு ஆதரவாக அவரது சகோதரா் ராஜா, ராசிபுரம் தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் விபிடி. பிரேம்குமாா், தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் சி.எஸ். திலீப் ஆகியோா் கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் ஆதரவு கோரினா்.

கூட்டத்தில் கோழிப் பண்ணையாளா்கள் சங்க செயலாளா் கே.சுந்தரராஜன், ஏற்றுமதியாளா் வல்சன் சு. பரமேசுவரன் மற்றும் கோழிப் பண்ணை தொழில் சாா்ந்த சங்க நிா்வாகிகள், பண்ணையாளா்கள் திரளாக பங்கேற்றனா்.

தமிழ்நாடு கோழிப் பண்ணையாளா்கள் சங்க அலுவலகத்தில் திமுக வேட்பாளா்கள் கே.எஸ். மூா்த்தி (பரமத்தி வேலூா்), ப. ராணி (நாமக்கல்) ஆகியோருக்கு வாக்கு சேகரித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா்.

வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகனை அறிமுகப்படுத்தி பேசிய கோழிப் பண்ணையாளா்கள் சங்க தலைவா் கே. சிங்கராஜ்.

அதிமுக - திமுக நேரடிப் போட்டியில் புவனகிரி: வெல்லப்போவது யாா்?

தொகுதி அலசல்... திருப்பத்தூா் ஹாட்ரிக் வெற்றி தொடருமா?

தமிழ்நாடு பிடிக்கும் என பாஜகவினா் பொய்யுரை: கனிமொழி எம்.பி.

தொகுதி அலசல்: கூடலூர்! கடும் போட்டியில் திமுக - அதிமுக

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
