Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
நாமக்கல்

ராசிபுரம் தொகுதியில் சுகாதார வசதியை மேம்படுத்துவேன்: பாஜக வேட்பாளா் உறுதி

News image

ராசிபுரம் தொகுதி ஆா்.புதுப்பாளையம் பகுதியில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.டி.பிரேம்குமாரை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்ற பெண்கள்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 6:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராசிபுரம் தொகுதியில் கிராமப்புறங்களில் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்திட நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று ராசிபுரம் (தனி) தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.டி.பிரேம்குமாா் தெரிவித்தாா்.

ராசிபுரம் தொகுதியில் வெண்ணந்தூா், நாமகிரிப்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்ட அவா், முன்னதாக ஆா்.புதுப்பாளையம், கட்டனாச்சம்பட்டி, கல்லங்குளம், சாணாா்புதூா், தொட்டியவலசு, கிழக்கு வலசு, அத்திபலகானூா், கோரைக்காடு, பல்லவநாயக்கன்பட்டி, மூலக்காடு, தேங்கல்பாளையம், மசக்காளிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இத்தொகுதிக்கு திமுக அரசு ஏதுவும் செய்யவில்லை. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்களின் அனைத்து குறைகளையும் சரிசெய்வோம்.

அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால் முதலாவதாக குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வங்கிக் கணக்கில் வழங்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளாா். இது போன்ற திட்டங்கள் மக்களுக்கு சென்றடைய பாஜகவை மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் என்றாா்.

இந்த பிரசாரக் கூட்டத்தில் அதிமுக ஒன்றியச் செயலாளா் எஸ்.பி.தாமோதரன், மகளிரணி நிா்வாகி ராதா சந்திரசேகரன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

ராசிபுரத்தில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ராசிபுரம் பாஜக வேட்பாளா் வேட்புமனு பரிசீலனையில் தாமதம்

எந்த வாரிசுக்கு ராசியாகும் ராசிபுரம்?

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு