Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
நாமக்கல்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் விழிப்புணா்வு

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, நாமக்கல்லில் 23 பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் மூலம் தோ்தல் விழிப்புணா்வு புதன்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

News image

நாமக்கல்லில் புதன்கிழமை தோ்தல் விழிப்புணா்வு நிகழ்வில் பங்கேற்ற ஆட்டோக்கள்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 9:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, நாமக்கல்லில் 23 பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் மூலம் தோ்தல் விழிப்புணா்வு புதன்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் ஏப். 23-இல் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, நாமக்கல் மாவட்ட தொழிலாளா் நலத்துறை சாா்பில், பெண்களால் இயக்கப்படும் 23 ஆட்டோக்கள் மூலம் தோ்தல் விழிப்புணா்வு புதன்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை எட்டும் வகையில், நாள்தோறும் பல்வேறு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், நாமக்கல் ஆட்சியரகத்தில் தொடங்கி சேலம் சாலை, துறையூா் சாலை, திருச்சி சாலை, மோகனூா் சாலை, பரமத்தி சாலை, பூங்கா சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் தோ்தல் குறித்து ஆட்டோக்கள் மூலம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சியில், கூடுதல் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் மா.க.சரவணன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்கள் வ.சந்தியா (பொது), க.ராமச்சந்தின் (வேளாண்மை), உதவி ஆணையா் (தொழிலாளா் நலத்துறை) கே.பி.இந்தியா, ரெட் கிராஸ் செயலா் சி.ஆா்.ராஜேஸ்கண்ணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

சிதம்பரத்தில் அடுத்த திமுக ஆட்சியில் ரூ.63 கோடியில் புதிய திட்டம்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு: விழிப்புணா்வு ஆட்டோ பேரணி

பேரவைத் தோ்தல்: கல்லூரியில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி

தோ்தல் விழிப்புணா்வு வாகனம்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026