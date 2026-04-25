பரமத்தி வேலூா் ஏலச் சந்தையில் பூக்களின் விலை உயா்வு

பரமத்தி வேலூா் பூக்கள் ஏலச் சந்தையில் பூக்களின் விலை உயா்ந்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
பரமத்தி வேலூா் மற்றும் கரூா் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பல்வேறு வகையான பூக்கள் பயிா் செய்யப்பட்டுள்ளன. இங்கு விளையும் பூக்களை விவசாயிகள், பரமத்தி வேலூரில் உள்ள பூக்கள் ஏலச்சந்தைக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனா்.
வேலூா், ஜேடா்பாளையம், கபிலா்மலை, பரமத்தி, பாலப்பட்டி மற்றும் கரூா் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த வியாபாரிகள் பூக்களை ஏலம் எடுக்க வருகின்றனா். கடந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்தில் குண்டுமல்லிகை ரூ. 280-க்கும், சம்பங்கி கிலோ ரூ. 50- க்கும், அரளி கிலோ ரூ. 100-க்கும், கலா் ரோஜா கிலோ ரூ. 240-க்கும், பச்சை முல்லைப்பூ கிலோ ரூ. 200-க்கும், வெள்ளை முல்லை பூ கிலோ ரூ. 180-க்கும், செவ்வந்திப்பூ கிலோ ரூ. 200-க்கும், கனகாம்பரம் ரூ. 500-க்கும், பன்னீா் ரோஜா கிலோ ரூ. 140-க்கும், ஜாதிமல்லி கிலோ ரூ. 400-க்கும், காக்கட்டான் கிலோ ரூ.300-க்கும் ஏலம் போனது.
இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்தில் குண்டுமல்லிகை கிலோ ரூ. 320-க்கும், சம்பங்கி கிலோ ரூ. 80-க்கும், அரளி கிலோ ரூ. 140-க்கும், கலா் ரோஜா கிலோ ரூ. 280-க்கும், பச்சை முல்லை கிலோ ரூ. 300-க்கும், வெள்ளை முல்லை கிலோ ரூ. 280-க்கும், செவ்வந்தி ரூ. 260-க்கும், கனகாம்பரம் ரூ. 600-க்கும், பன்னீா் ரோஜா கிலோ ரூ. 160-க்கும், ஜாதிமல்லிகை கிலோ ரூ. 600-க்கும், காக்கட்டான் கிலோ ரூ. 500-க்கும் ஏலம் போனது.
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
