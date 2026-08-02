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நாமக்கல்

ஆடிப்பெருக்கு விழா: கொல்லிமலைக்கு சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்

ஆடிப்பெருக்கு, வல்வில் ஓரி விழாவை முன்னிட்டு, கொல்லிமலைக்கு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சேலம் கோட்டம் சாா்பில் ஆக. 2, 3 ஆகிய இரண்டு நாள்களுக்கு சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

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சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம். - கோப்புப்படம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

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ஆடிப்பெருக்கு, வல்வில் ஓரி விழாவை முன்னிட்டு, கொல்லிமலைக்கு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சேலம் கோட்டம் சாா்பில் ஆக. 2, 3 ஆகிய இரண்டு நாள்களுக்கு சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

அதன்படி, நாமக்கல் - கொல்லிமலை - அறப்பளீஸ்வரா் கோயில், ராசிபுரம் - காரவள்ளி - கொல்லிமலை, காரவள்ளி - அறப்பளீஸ்வரா் கோயில் உள்ளிட்ட முக்கிய வழித்தடங்களில் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆடி 18 மற்றும் வல்வில் ஓரி விழாவையொட்டி ஏராளமான பக்தா்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் கொல்லிமலைக்கு வருவா் என்பதால், பயணிகளின் வசதிக்காக இந்த சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

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