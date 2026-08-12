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நாமக்கல்

முட்டை விலை ரூ.5.40-ஆக நீடிப்பு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை ரூ.5.40-ஆக நீடிக்கிறது.

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முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை ரூ.5.40-ஆக நீடிக்கிறது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலை நிா்ணயத்தில் மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டு, பிற மண்டலங்களில் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லாததால் இங்கும் தற்போதைக்கு விலையில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை என தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் தெரிவிக்கப்பட்டது. முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை ரூ.5.40-ஆக தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழியின் விலை கிலோ ரூ.98-ஆகவும், முட்டைக் கோழியின் விலை கிலோ ரூ.100-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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