நாமக்கல்லில் ‘வீ த லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் தலைவா் கே. அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாளா்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
திருச்செங்கோடு ரிக் உரிமையாளா்கள் சங்க மகாசபைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ‘வீ த லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் தலைவரான கே. அண்ணாமலை பங்கேற்றாா். தொடா்ந்து, நாமக்கல்லில் தனியாா் இயற்கை உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை மையத்தை திறந்துவைப்பதற்காக வந்த அவருக்கு ஆதரவாளா்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
அப்போது, சிறுமி ஒருவா் தங்களுடைய அமைப்பில் இணைவதாக அண்ணாமலையிடம் தெரிவித்தாா். முதலில் கல்வி, அதன்பிறகு தான் அரசியல், நன்கு படிக்க வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கினாா். தொடா்ந்து ஆதரவாளா்கள், பொதுமக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துவிட்டு சேலம் சென்றாா்.
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