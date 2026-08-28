வாகனச் சோதனை: விதிமுறை மீறி இயங்கிய இரு வாகனங்கள் பறிமுதல்
திருச்செங்கோடு வட்டாரப் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத வாகனங்கள், விதிமுறைகள் மீறிய வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து அபராதம் விதித்தனா்.
கோப்புப் படம்
திருச்செங்கோடு வட்டாரப் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத வாகனங்கள், விதிமுறைகள் மீறிய வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து அபராதம் விதித்தனா்.
திருச்செங்கோடு வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் மோகனபிரியா, போக்குவரத்து ஆய்வாளா் உமா மகேஸ்வரி ஆகியோா் பரமத்தி வேலூா் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை வாகனத் தணிக்கை செய்தனா்.
அப்போது, சொந்த வாகனத்தை வாடகைக்கு உபயோகப்படுத்திய 2 வாகனங்களைப் பறிமுதல் செய்து அபராதம் விதித்தனா்.
தொடா்ந்து, வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டபோது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத 15- க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ரூ. 2.15 லட்சம் அபராதம் விதித்தனா்.
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