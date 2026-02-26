Dinamani
நாமக்கல்

பரமத்தி வேலூரில் ரூ. 4.96 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம்!

பரமத்தி வேலூா் பொத்தனூா் வெங்கமேட்டில் உள்ள மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தையில் ரூ. 4 லட்சத்து 96 ஆயிரத்திற்கு கொப்பரை ஏலம் நடைபெற்றது.

News image
கொப்பரை.
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 8:11 pm

பரமத்தி வேலூா் பொத்தனூா் வெங்கமேட்டில் உள்ள மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தையில் ரூ. 4 லட்சத்து 96 ஆயிரத்திற்கு கொப்பரை ஏலம் நடைபெற்றது.

பரமத்தி வேலூா் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளான சோழசிராமணி, ஜேடா்பாளையம், அய்யம்பாளையம், பிலிக்கல்பாளையம், அண்ணா நகா், பாண்டமங்கலம், கபிலா்மலை, இருக்கூா், பரமத்தி, பாலப்பட்டி மற்றும் கரூா் மாவட்டம் வேலாயுதம்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் விளையும் தேங்காய்களை உடைத்து, அதை உலா்த்தி வியாழக்கிழமைதோறும் வெங்கமேட்டில் உள்ள பொத்தனூா் மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தைக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வருகின்றனா்.

இங்கு தரத்திற்கு தகுந்தாா்போல மறைமுக ஏலம் விடப்படுகிறது. கொப்பரையை ஏலம் எடுப்பதற்கு வெள்ளக்கோவில், சிவகிரி, அவல் பூந்துறை, முத்தூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வியாபாரிகள் வருகின்றனா். கடந்த வாரம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்திற்கு 9 ஆயிரத்து 459 கிலோ கொப்பரையை விவசாயிகள் கொண்டு வந்திருந்தனா்.

இதில் அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ.174.09 க்கும், குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 160.10க்கும், சராசரியாக கிலோ ரூ. 170.10க்கும் ஏலம் போனது. இரண்டாம் தர கொப்பரை அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ. 158.99க்கும், குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 133.69 க்கும், சராசரியாக கிலோ ரூ. 156.79க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 9 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 809 க்கு கொப்பரை ஏலம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில் பிப். 26 ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஏலத்திற்கு 4 ஆயிரத்து 345 கிலோ கொப்பரையை விவசாயிகள் கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில் அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ. 167.90 க்கும், குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 155.10க்கும், சராசரியாக கிலோ ரூ.165க்கும் ஏலம் போனது.

இரண்டாம் தர கொப்பரை அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ. 151.35க்கும், குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 130.10 க்கும், சராசரியாக கிலோ ரூ.148.99க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 4 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 520 க்கு கொப்பரை ஏலம் போனது. கொப்பரை விலை தொடா்ந்து சரிவடைந்து வருவதால் தென்னை விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.

