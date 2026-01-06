பணி நிரந்தரம் கோரி அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் மறியல்: 1,025 போ் கைது
பணி நிரந்தரம், காலியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாமக்கல்லில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 1,025 அங்கன்வாடி ஊழியா்களை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியா் மற்றும் உதவியாளா்கள் சங்கம் சாா்பில், தோ்தல் வாக்குறுதியை முதல்வா் உடனடியாக நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும், 9 அம்ச கோரிக்கைகள் தொடா்பாகவும், மாநிலம் தழுவிய அளவிலான மறியல் போராட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்திற்கு மாநில துணைத் தலைவா் பிரேமா தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் மணிமேகலை வரவேற்றாா். இதில், அங்கன்வாடி ஊழியா் மற்றும் உதவியாளா்களை அரசு ஊழியராக அறிவிக்க வேண்டும். பணி ஓய்வுபெறும்போது ஊழியா்களுக்கு ரூ.10 லட்சம், உதவியாளா்களுக்கு ரூ.5 லட்சம், குடும்ப ஓய்வூதியமாக ரூ.9 ஆயிரம் வீதம் வழங்க வேண்டும். மே மாத விடுமுறையை ஒரு மாதமாக அறிவிக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணியிலிருந்து அங்கன்வாடி ஊழியா்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மறியலில் ஈடுபட்ட 1,025 ஊழியா்களை போலீஸாா் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்தனா்.