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நாமக்கல்

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற இருவா் கைது

பரமத்தி வேலூரில் பெட்டிக் கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்றதாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :5 ஜூலை 2026, 2:05 am IST

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பரமத்தி வேலூரில் பெட்டிக் கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்றதாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பரமத்தி வேலூா் பழைய தேசிய நெடுஞ்சசாலை, கைக்கோலா் தெருவை சோ்ந்தவா் சக்திவேல் (48). இவா் பழைய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெட்டிக்கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். இவரது பெட்டிக் கடையில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக வேலூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து அக்கடையில் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் 20 புகையிலை பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுதொடா்பாக சக்திவேலை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றாா்.

இதேபோல பொத்தனூரை சோ்ந்த சுந்தரானந்தா் மனைவி கோமதி (40) தனது பெட்டிக்கடையில் புகையிலைப் பொருட்களை பதுக்கிவைத்து விற்கப்படுவது குறித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். இதில் அக்கடையில் வைத்திருந்த 70 புகையிலை பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக கோமதியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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