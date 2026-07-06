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நாமக்கல்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: முதியவா் கைது

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கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பள்ளிபாளையம் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த முதியவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பள்ளிபாளையம் அருகே 15 வயது சிறுமிக்கு அதே பகுதியைச் சோ்ந்த முதியவா் பாலியல் தொந்தரவு அளிப்பதாக போலீஸாருக்கு புகாா் சென்றது.

இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய போலீஸாா், சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததை உறுதிபடுத்தினா். இதையடுத்து உத்தமராஜை (60) போக்ஸோவில் கைது செய்த திருச்செங்கோடு மகளிா் போலீஸாா், நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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