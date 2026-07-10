பரமத்தி வேலூரில் ரூ. 45.82 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம்

பரமத்தி வேலூா் வெங்கமேட்டில் உள்ள மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்தில் ரூ. 45 லட்சத்து 82 ஆயிரத்துக்கு கொப்பரை ஏலம் போனது.
பரமத்தி வேலூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விளையும் தேங்காய்களை உடைத்து, உலா்த்தி வியாழக்கிழமைதோறும் பரமத்தி வேலூா் வெங்கமேட்டில் உள்ள மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தைக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வருகின்றனா். இங்கு தரத்துக்கு தகுந்தாா்போல் மறைமுக ஏலம் விடப்படுகிறது.
இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு 32,590 கிலோ கொப்பரை கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஒரு கிலோ ரூ. 151.51-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 140-க்கும், சராசரியாக ரூ. 148.80-க்கும் ஏலம் போனது. இரண்டாம்தர கொப்பரை அதிகபட்சமாக ஒரு கிலோ ரூ. 139.90-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 129.11-க்கும், சராசரியாக ரூ. 135-க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 45 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 990-க்கு கொப்பரை ஏலம் போனது. கொப்பரை விலை உயா்ந்ததால் தென்னை விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
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