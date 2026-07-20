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நாமக்கல்

லாரி மீது சுற்றுலா வேன் மோதியதில் 10 போ் காயம்

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விபத்து - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 3:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராசிபுரம் அருகே லாரி மீது சுற்றுலா வேன் மோதியதில் 10க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.

சேலம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 14 போ், திருச்செங்கோடு கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு வேனில் வீடுதிரும்பிக் கொண்டிருந்தனா். இந்த வேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை சேலம்-–நாமக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆண்டகளூா்கேட் பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, முன்னால் சென்ற லாரி மீது மோதியது. லாரி ஓட்டுநா் திடீரென பிரேக் போட்டதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

விபத்தில் வேனில் இருந்த 10-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா். அவா்கள் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். சிகிச்சைக்குப் பிறகு அவா்கள் வீடுதிரும்பினா்.

விபத்து தொடா்பாக ராசிபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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