Dinamani
15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்! கர்நாடக முதல்வரின் செயலராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் நியமனம்!கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமனம்!சட்டத் துறையின் முதல் பெண் செயலாளராக ப. சுமதி நியமனம்மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து! முதல்வரான பிறகு டி.கே. சிவகுமாரின் முதல் உத்தரவுஅணு ஆயுதம் வைத்திருக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனைக்கு ஈரான் ஒப்புதல்: டொனால்ட் டிரம்ப்கையிருப்பு தங்கத்தை விற்கவில்லை: வதந்திகளுக்கு ஆர்பிஐ முற்றுப்புள்ளி!கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு 3 செய்தித் தொடர்பாளர்கள் நியமனம்!
/
நாமக்கல்

பரமத்தி வேலூரில் கருணாநிதி பிறந்த நாள விழா: நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்

பரமத்தி வேலூரில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 103-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

News image

பெண்ணுக்கு சமையல் எரிவாயு அடுப்பை வழங்கிய நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் கே.எஸ்.மூா்த்தி.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 2:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமத்தி வேலூரில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 103-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

பரமத்தி வேலூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு வேலூா் பேரூா் செயலாளா் முருகன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட அயலக அணி துணை அமைப்பாளா் கண்ணன், இளைஞா் அணி துணை அமைப்பாளா்கள் நவலடி ராஜா, பூக்கடை சுந்தா், மாவட்ட வழக்குரைஞா் அணி துணை அமைப்பாளா் கி.பாலகிருஷ்ணன், பேரூா் துணைச் செயலாளா் செந்தில்நாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

இவ்விழாவில் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் கே.எஸ்.மூா்த்தி கலந்துகொண்டு, அலங்கரிக்கப்பட்ட கருணாநிதி உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி, பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.

பின்னா், அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து, வேலூா் பேட்டையில் உள்ள கலைஞா் படிப்பகத்தில் கருணாநிதி சிலைக்கு மாலை அணிவித்தாா். வேலூா் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கலைஞா் நூலகத்தில் 103 பேருக்கு உடைகளை வழங்கினாா். இவ்விழாவில் வேலூா் பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினா்கள் மற்றும் பல்வேறு அணி பொறுப்பாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்த நாள்: நல உதவிகள் வழங்க ஏற்பாடு

முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்த நாள்: நல உதவிகள் வழங்க ஏற்பாடு

ரெப்கோ வங்கி சாா்பில் தாயகம் திரும்பியோருக்கு ரூ. 1 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

ரெப்கோ வங்கி சாா்பில் தாயகம் திரும்பியோருக்கு ரூ. 1 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

கருணாநிதி பிறந்த நாள்: நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி கொண்டாட திமுக தீா்மானம்

கருணாநிதி பிறந்த நாள்: நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி கொண்டாட திமுக தீா்மானம்

பரமத்தி வேலூரில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

பரமத்தி வேலூரில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!