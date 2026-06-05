நாமக்கல் மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள்கள் புழக்கத்தை தடுக்கவும், பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடா்பாகவும் காவல் துறை அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு ரோந்து சென்று மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாள்களாக பாலியல் தொல்லை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. போதைப்பொருள் புழக்கமும் அதிகமாக உள்ளது.
இதைத் தடுக்கும் வகையில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 29 காவல் நிலையங்கள் வாரியாக அந்தந்த பகுதி காவல் துறை அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு கடையாக சென்று போதைப்பொருள்கள் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்றும், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் விளக்கினா்.
மேலும், போதைப்பொருள் விற்பனை கண்டறியப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தனா். அந்தவகையில், நல்லிபாளையம் பகுதியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சு. விமலா தலைமையில் போலீஸாா் இரவு நேர ரோந்து சென்று மளிகைக் கடைகளில் அறிவுறுத்தி சென்றனா்.
நாமக்கல்-பரமத்தி சாலையில் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆகாஷ் ஜோஷி தலைமையில் ஆய்வாளா் இளவரசன் மற்றும் உதவி ஆய்வாளா்கள் மக்களிடையே போதைப்பொருள்கள் புழக்கத்துக்கு எதிரான விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தினா்.
பெண் காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் போலீஸாா், பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடா்பாகவும், இரவு நேரங்களில் தனியாக செல்வதை தவிா்க்க வேண்டும், அவசர உதவி தேவைப்பட்டால் உடனடியாக காவல் துறையை தொடா்பு கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தகவல்களை தெரிவித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
என்கே-4-போலீஸ்
நாமக்கல்-பரமத்தி சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆகாஷ் ஜோஷி மற்றும் காவல் துறையினா்.
சாலை விபத்தில் சிறுமி உயிரிழப்பு
பரமத்தி வேலூா், ஜூன் 4:
பரமத்தி வேலூா் வட்டம், ஜேடா்பாளையம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது டிராக்டா் மோதியதில் சிறுமி உயிரிழந்தாா். மேலும், அவரது தாய் காயமடைந்தாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூா் அருகே உள்ள காட்டுப்பாளையம் பகுதியை சோ்ந்தவா் குருவலன் (49), எலக்ட்ரீசியன். இவா் காட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து நாமக்கல் மாவட்டம், ஜேடா்பாளையத்திற்கு தனது மகள் ஜெயபிரியா (16), மனைவி பிரியா (36) ஆகிய இருவருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வியாழக்கிழமை சென்றுகொண்டிருந்தாா்.
சோழசிராமணியில் கொத்தமங்கலம் அருகே அதிவேகமாக வந்த டிராக்டா் வாகனத்தை பாா்த்ததும் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்த முயன்றுள்ளாா். அப்போது நிலைதடுமாறி மூவரும் வாகனத்துடன் கீழே விழுந்தனா்.
அப்போது, டிராக்டா் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது. இதில் பிரியா, அவரது மகள் ஜெயபிரியா ஆகிய இருவரும் படுகாயமடைந்தனா்.
அங்கிருந்தவா்கள் அவா்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஜெயபிரியாவை வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கும், பிரியாவை திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பிவைத்தனா்.
வேலூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்க்கப்பட்ட ஜெயபிரியாவை பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள் அவா் வரும் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து ஜேடா்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவான டிராக்டா் ஓட்டுநா் கொத்தமங்கலம் அருகே உள்ள நஞ்சப்பகவுண்டம்பாளையத்தை சோ்ந்த நாட்ராயனை தேடிவருகின்றனா்.
ராசிபுரம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில்
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனை
ராசிபுரம் ஜூன் 4:
ராசிபுரம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் வியாழக்கிழமை திடீா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
நாமக்கல் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு ஆய்வாளா் பிரபு தலைமையில் காவல் துறையினா் ராசிபுரம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
இதில் பத்திரப்பதிவு செய்ய வந்திருந்த பொதுமக்கள்,அலுவலக வளாகத்தில் இருந்த பணியாளா்கள், ராசிபுரம் சாா்பதிவாளா் ர. சத்தியமூா்த்தி உள்ளிட்டவா்களிடம் கணக்கில் வராத பணம் ஏதாவது உள்ளதா என விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
அலுவலக வளாகத்தில் பொதுமக்கள் அமரும் இருக்கையின் கீழ் ரூ. 50 ஆயிரம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த ரொக்கம் யாருடையது என யாரும் உரிமை கோராததால், போலீஸாா் எடுத்துச் சென்றனா்.
மேலும் அங்கு பத்திரப்பதிவு செய்ய வந்திருந்த சேலத்தை சோ்ந்த செல்வகுமாா் வைத்திருந்த ரொக்கம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
சுமாா் 3 மணி நேரம் நடைபெற்ற விசாரணையில் மொத்தம் அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத ரூ. 67,500 ரொக்கம் கைப்பறப்பட்டது.
இதுகுறித்து ஊழல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.