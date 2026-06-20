கோழிப்பண்ணை அமைக்க எதிா்ப்பு: ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மனு

கோயில் அருகில் கோழிப் பண்ணை அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு பக்தா்கள், பொதுமக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து மாவட்ட ஆட்சியா் எல்.மதுபாலனிடம் வெள்ளிக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனூா் வட்டம், பரளி அருகே நல்லையம்பட்டி கிராமத்தில் தங்கவேல் சுவாமி கோயில் உள்ளது. இது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மக்களின் குலதெய்வக் கோயிலாகவும், பல தலைமுறைகளாக பக்தா்களின் வழிபாட்டுத் தலமாகவும் உள்ளது.
இக்கோயிலுக்கு நாமக்கல் மட்டுமின்றி வேலூா், குடியாத்தம், திண்டுக்கல், கரூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த மக்கள் வருகின்றனா். இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் இருமுறை திருவிழா வெகுசிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். இதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்று வழிபடுவா்.
இந்நிலையில், அந்த பகுதியைச் சோ்ந்த ஒருவா் கோழிப் பண்ணை அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறாா். இதனால் பக்தா்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும். மேலும், கோழிப் பண்ணைகள் மூலம் நோய் பரவ வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, கோழிப் பண்ணை அமைப்பதற்கு ஆட்சியா் உடனடியாக தடைவிதிக்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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