பரமத்தி வேலூா் வட்டம், கபிலா்மலை அருகே தனியாக வசித்து வந்த மூதாட்டியின் வீட்டில் இருந்து 6 பவுன் தங்க நகை மற்றும் ரூ. 70 ஆயிரத்தை திருடிய நபரை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
கபிலா்மலை அருகே உள்ள பெரியசோளிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் லட்சுமி (75). இவரது மகன்கன் சந்திரசேகா் (56), தனசேகா் (50), மகள் மகேஸ்வரி (48) ஆகியோா் வெளியூரில் வசித்து வருகின்றனா். தனியாக வசிக்கும் லட்சுமி, மண்பானை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், அண்மையில் மகளிா் சங்கத்தில் ரூ. 20 ஆயிரம் கடன்பெற்ற இவா், வீட்டில் வைத்திருந்த ரூ. 50 ஆயிரத்துடன் சோ்த்து மொத்தம் ரூ. 70 ஆயிரம் மற்றும் 6 பவுன் நகையை பீரோவில் வைத்திருந்தாா். பீரோவின் சாவியை அருகில் உள்ள பக்கெட்டில் வைத்திருந்தாராம்.
இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை பீரோவை திறந்து பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த 6 பவுன் நகை மற்றும் ரூ. 70 ஆயிரம் இல்லாததைக் கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா்.
புகாரின்பேரில், ஜேடா்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மூலம் பணம், நகைகளை திருடிய நபரை தேடிவருகின்றனா்.
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