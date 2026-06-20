ராசிபுரம் அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு உதவித்தொகை

ராசிபுரம் அண்ணா சாலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இப்பள்ளியில் 1988-ஆம் ஆண்டு பயின்ற முன்னாள் மாணவா்கள் சாா்பில் உதவித்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், பள்ளியின் முன்னாள் மாணவா்கள் பங்கேற்று கடந்த ஆண்டு பிளஸ் 2, 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற முதல் ஐந்து மாணவா்களுக்கு உதவித்தொகையை வழங்கினா்.
இதில், பிளஸ் 2 மாணவா்கள் ஐந்து பேருக்கு தலா ரூ. 5 ஆயிரம், 10-ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் ஐந்து பேருக்கு தலா ரூ. 2,500 உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது. மேலும், பெற்றோா் இல்லாத 50 மாணவா்களுக்கு பள்ளி சீருடை, கூப்பன் மற்றும் விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ரூ. 15 ஆயிரம் ரொக்கம் என மொத்தம் ரூ. 1 லட்சம் மதிப்பிலான உதவித்தொகைகளை வழங்கினா்.
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