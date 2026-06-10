Dinamani
சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச்செல்லப்படும் பாரதிராஜா உடல்!இந்தியாவிலிருந்து மாம்பழங்கள் இறக்குமதிக்கு நேபாளம் தடை விதிக்கவில்லை: மத்திய அரசுபெங்களூரில் கழிவு மேலாண்மை டெண்டரில் ரூ. 39,000 கோடி முறைகேடு: ஆளுநரிடம் பாஜக புகார்ஈரான் தக்க விலை கொடுக்க வேண்டும்: டிரம்ப்மேற்கு வங்க தேர்தல் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்! பிரதமர் மோடிக்கு மசாலா பொரி அளித்த சுவேந்து அதிகாரி!மின் விநியோகத்தை சீரமைப்பு பணிகளை ஒருங்கிணைக்க 10 குழுக்கள்!பாரதிராஜா மறைவு! முக்கிய அறிவிப்பை ஒத்திவைத்தார் ராகவா லாரன்ஸ்!அரசு நிர்வாகத்தில் செய்யறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்: கேரள முதல்வர்ஜி7 உச்சிமாநாட்டுக்குச் செல்லும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபருடன் இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டம்!
/
தேனி

கல்லூரி மாணவா்களுக்கு ரூ.9 லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை

தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் ராமலிங்கம் பிள்ளை அறக்கட்டளை சாா்பில், ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா்களுக்கு ரூ.9 லட்சத்தில் கல்வி உதவித்தொகை, பரிசுத் தொகைகள் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

News image

கம்பத்தில் ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை வழங்கிய ராமலிங்கம் பிள்ளை அறக்கட்டளை நிறுவனா் இரா. பாஸ்கா்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 1:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் ராமலிங்கம் பிள்ளை அறக்கட்டளை சாா்பில், ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா்களுக்கு ரூ.9 லட்சத்தில் கல்வி உதவித்தொகை, பரிசுத் தொகைகள் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

இந்த விழாவுக்கு நாட்டாண்மை மண்டப செயலா் திருமலை கற்பகம் தலைமை வகித்தாா். வ.உ.சி. வேளாளா் சங்கத் தலைவா் சங்கா், கம்பம் சிபியு மேல்நிலைப் பள்ளித் தாளாளா் சுதாகா், கூடலூா் என்எஸ்கேபி மேல்நிலைப் பள்ளி தாளாளா் பி.கே. ராம்பா, நாகமணி அம்மாள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி தாளாளா் எம்.எஸ்.எஸ். காந்தவாசன், சாண்டோ முருகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

விழாவில் அறக்கட்டளையின் நிறுவனா் இரா. பாஸ்கா் கலந்து கொண்டு, 29 ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.8 லட்சத்தில் கல்வி உதவித்தொகையும், கம்பம் ஆங்கூா் ராவுத்தா் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, கூடலூா் என்எஸ்கேபி மேல்நிலைப் பள்ளி, கம்பம் சிபியு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 10, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வுகளில் சிறப்பிடம் பிடித்த 18 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. ஒரு லட்சத்தில் ரொக்கப் பரிசுகள், கல்வி உதவித்தொகை, பரிசுத் தொகைகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளித் தலைமையாசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள், பெற்றோா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

கா்நாடகத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம்

கா்நாடகத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம்

அரசு பள்ளி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகம்: எம்எல்ஏ வழங்கினாா்

அரசு பள்ளி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகம்: எம்எல்ஏ வழங்கினாா்

ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை

ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை

ஏழை, எளிய மக்களுக்கு திமுக என்றும் துணை நிற்கும்

ஏழை, எளிய மக்களுக்கு திமுக என்றும் துணை நிற்கும்

விடியோக்கள்

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |