Dinamani
27 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக பேரவையில் இன்று தீா்மானம்: முதல்வா் விஜய் முன்மொழிகிறாா்அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை!அஞ்சல் துறை லோக் அதாலத்: ஜூன் 30-க்குள் மனுக்களை அனுப்பலாம்ஜந்தா் மந்திரில் நாளை இரண்டாம் கட்ட போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிநாடு முழுவதும் மேலும் 3 கோடி குடும்ப அட்டைகள் வழங்க வாய்ப்பு - மத்திய அமைச்சா் தகவல்பிஎம் கிசான் திட்டத்தின்கீழ் 9.44 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நாளை பணம் டெபாசிட் - பிரதமா் மோடி தொடங்கி வைக்கிறாா்பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக சீனா அறிவிப்புநீட் தோ்வன்று ரயில் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள்ரூ. 2,400 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை: இன்று பிரதமா் வழங்குகிறாா் - நாடு முழுவதும் நேரலைகுடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்
/
நாமக்கல்

உயா்கல்வி தகவல்களை அறிய கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடா்புகொள்ளலாம்

நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த உயா்கல்விக்கு செல்லும் மாணவா்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடா்புகொள்ளலாம் என ஆட்சியா் எல்.மதுபாலன் தெரிவித்தாா்.

News image

நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உயா்கல்வி வழிகாட்டு கட்டுப்பாட்டு அறையின் செயல்பாடுகளை ஆய்வுசெய்த ஆட்சியா் எல்.மதுபாலன்.

Updated On :19 ஜூன் 2026, 5:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த உயா்கல்விக்கு செல்லும் மாணவா்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடா்புகொள்ளலாம் என ஆட்சியா் எல்.மதுபாலன் தெரிவித்தாா்.

நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உயா்கல்வி வழிகாட்டி கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளதை ஆட்சியா் வியாழக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். தொடா்ந்து அவா் கூறியதாவது:

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த கல்வி ஆண்டில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 95 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பயின்ற 9,670 மாணவ, மாணவிகள் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். அவா்கள் உயா்கல்வியில் சோ்ந்துள்ளதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், மாவட்ட அளவில் உயா்கல்வி வழிகாட்டி கட்டுப்பாட்டு அறை ஆட்சியா் அலுவலகத்தின் முதல்தளத்தில் அறை எண் 108-இல் செயல்பட்டு வருகிறது.

பெற்றோரை இழந்த மாணவா்கள், மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள், பெற்றோரில் ஒருவரை இழந்த மாணவா்கள் உள்பட பல்வேறு காரணங்களால் உயா்கல்விக்கு செல்ல இயலாத மாணவா்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்து உயா்கல்வியில் சோ்க்கை பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். ஆலோசனை தேவைப்படும் மாணவா்கள், பெற்றோருக்கு இங்கு அனுபவமிக்க அதிகாரிகளால் ஆலோசனை வழங்கப்படும். மேலும், கல்லூரிகளின் காலி பணியிடங்கள் குறித்த விவரங்களும் அளிக்கப்படும்.

உயா்கல்வி தொடா்பான சந்தேகங்களை மாணவா்கள், பெற்றோா் அறிய உயா்கல்வி கட்டுப்பாட்டு அறையை நேரிலோ 1800-599-4286, 97888 58794 ஆகிய எண்கள் மூலமாகவோ தொடா்புகொண்டு தீா்வு பெறலாம் என்றாா்.

தொடர்புடையது

ஜமாபந்தி: பொதுமக்களிடமிருந்து 122 மனுக்கள் வரப்பெற்றன

ஜமாபந்தி: பொதுமக்களிடமிருந்து 122 மனுக்கள் வரப்பெற்றன

செங்கல்பட்டில் உயா் கல்வி வழிகாட்டுதல் கட்டுப்பாட்டு அறை: ஆட்சியா் திறந்து வைத்தாா்

செங்கல்பட்டில் உயா் கல்வி வழிகாட்டுதல் கட்டுப்பாட்டு அறை: ஆட்சியா் திறந்து வைத்தாா்

மாவட்ட உயா்கல்வி வழிகாட்டல் கட்டுப்பாட்டு அறை

மாவட்ட உயா்கல்வி வழிகாட்டல் கட்டுப்பாட்டு அறை

மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 417 மனுக்கள் அளிப்பு

மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 417 மனுக்கள் அளிப்பு

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech