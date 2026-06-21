Dinamani
நீட் முதல் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பு வரை மன அழுத்தங்கள் உண்டு, மனவலிமை அவசியம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் 3ஆவது ஒருநாள் போட்டி: ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபாரம் மகாராஷ்டிரத்தில் கோயில் மண்டபம் இடிந்து 5 பேர் பலி திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்!சட்டப்பேரவை நேரலை இனி தொடரும்! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்தி
/
நாமக்கல்

ஆசிரியா் மீது காரை ஏற்றிக் கொல்ல முயற்சி: முன்னாள் கணவா் கைது

News image

ஆசிரியா் மீது காரை ஏற்றிக் கொல்ல முயற்சி...

Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராசிபுரம் அருகே தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா் மீது காரை ஏற்றிக் கொல்ல முயன்ற இவரது முன்னாள் கணவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராசிபுரம் அருகே தேங்கல்பாளையம் உடுப்பத்தான்புதூரை சோ்ந்தவா் தீபா (45), ஆசிரியா். இவருக்கும், சேலம் கோரிமேட்டைச் சோ்ந்த செல்வத்துக்கும் (60) திருமணமாகி 21 வயதில் மகன் உள்ளாா். இருவருக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால். கடந்த 2021-இல் விவாகரத்து பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

ராசிபுரம் கவுண்டம்பாளையத்தில் தங்கி தனியாா் பள்ளியில் பணியாற்றி வரும் தீபா, வெள்ளிக்கிழமை காலை வழக்கம்போல பள்ளிக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்த வழியாக வேகமாக வந்த காா் தீபா மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது. இதில் படுகாயமடைந்த அவா் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து தீபாவிடம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், முன்னாள் கணவா் செல்வம் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவுசெய்த போலீஸாா் செல்வத்திடம் நடத்திய விசாரணையில், மாறுவேடத்தில் வந்து தீபாவை கொல்ல முயன்றதை அவா் ஒப்புக்கொண்டாா். இதையடுத்து, அவரை கைது செய்த போலீஸாா், கொலை முயற்சிக்கு பயன்படுத்திய காரை பறிமுதல் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெண்ணை கல்லால் அடித்துக் கொல்ல முயற்சி: கணவா் கைது

பெண்ணை கல்லால் அடித்துக் கொல்ல முயற்சி: கணவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடியவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடியவா் கைது

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் கொள்ளை முயற்சி: முதியவா் கைது

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் கொள்ளை முயற்சி: முதியவா் கைது

ராசிபுரம் அருகே நிலத் தகராறில் ஜீப்பை ஏற்றி விவசாயி கொலை: உறவினா்கள் மூவா் கைது

ராசிபுரம் அருகே நிலத் தகராறில் ஜீப்பை ஏற்றி விவசாயி கொலை: உறவினா்கள் மூவா் கைது

விடியோக்கள்

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!