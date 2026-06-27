நாமக்கல் பகுதியில் மரக்கன்றுகளை நட்டு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆன்மிக விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ‘நட்சத்திர மரக்கன்றுகள் நடும் தெய்வீக பசுமைத் திருவிழா’ வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நாமக்கல் மாநகராட்சி, கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன், அனைத்து வித்யாலயா முன்னாள் மாணவா்கள் சங்கம், நாமக்கல் மனவளக்கலை மன்றம், அப்பா் உழவாரப் பணி அறக்கட்டளை ஆகியவை இணைந்து இந்த விழாவை நாமக்கல்லை அடுத்த பெரியப்பட்டி ஸ்ரீ பிரசன்ன கல்யாண வெங்கட்ரமண சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் நடத்தின. முன்னதாக விழாவில், நாமக்கல் மாநகராட்சி ஆணையா் செல்வபாலாஜி மரக்கன்றுகளை நட்டு விழாவை தொடங்கிவைத்துப் பேசினாா்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு கோயில் தா்மகா்த்தா கே.வி.ராஜகோபால் கரட்டுப்பட்டியாா் தலைமை வகித்தாா். பசுமை நாமக்கல் அமைப்பின் செயலாளா் தில்லை சிவகுமாா் வரவேற்றுப் பேசினாா். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அனைத்து வித்யாலயா முன்னாள் மாணவா்கள் சங்கத்தின் நாமக்கல் மாவட்ட துணைத் தலைவா் என்ஜினியா் என் மாணிக்கம், முன்னாள் மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் மு.ஆ. உதயக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் 27 நட்சத்திரங்களுக்கு உரிய மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. பின்னா் அவற்றின் ஆன்மிகம், சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் குறித்து கிரீன் பாா்க் கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குநா் எஸ். குருவாயூரப்பன் பேசினாா். மேலும், இந்நிகழ்வில் நாமக்கல் மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலா் திருமூா்த்தி, தமிழ்நாடு பசுமை இயக்கம் மாவட்ட தொடா்பு அலுவலா் ராஜேஷ்கண்ணன், கோயில் அா்ச்சகா் கே.எஸ் ராகவன் பட்டா், ஆஞ்சனேயா் மற்றும் நரசிம்மா் கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் கே. நல்லுசாமி, நாமக்கல் தமிழ் சங்கத் தலைவா் டாக்டா் இரா. குழந்தைவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
முடிவில் கோவை கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அனைத்து வித்யாலயா முன்னாள் மாணவா்கள் சங்க இணைச் செயலாளா் கே. அருணாசலம் நன்றி கூறினாா். பின்னா் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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