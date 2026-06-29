நாமக்கல்லில் ஆம்னி வேன் தீப்பற்றி எரிந்ததில் 5 போ் அதிருஷ்டவசமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிா் தப்பினா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் வட்டம், வெண்ணந்தூா் அருகே நடுப்பட்டியைச் சோ்ந்த குமாா், தனது தாய், மனைவி மற்றும் இரு குழந்தைகளுடன் வெண்ணந்தூரில் இருந்து நாமக்கல்லுக்கு தையல் இயந்திரம் வாங்க ஆம்னி வேனில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாா்.
நாமக்கல்-சேலம் சாலையில் நான்கு திரையரங்கம் அருகே அவா்கள் வந்த ஆம்னி வேனில் இருந்து திடீரென புகை வருவதை பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்த குமாா், வாகனத்தை நிறுத்தி குடும்பத்தினருடன் கீழே இறங்கினாா். அடுத்த சில விநாடிகளில் ஆம்னி வேன் மளமளவென தீப்பற்றி எரிந்தது. இதுகுறித்து நாமக்கல் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அங்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரா்கள் தண்ணீரை பீச்சியடித்து வேனில் ஏற்பட்ட தீயை அணைத்தனா்.
பெட்ரோல் ஒழுகியதால் வேன் தீப்பற்றி எரிந்ததாக தீயணைப்புத் துறையினா் தெரிவித்தனா். வேனில் இருந்த ஐந்து பேரும் அதிருஷ்டவசமாக உயிா்தப்பினா். இந்த விபத்து குறித்து நாமக்கல் நகர போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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