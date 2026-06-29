பரமத்தி வேலூா் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து தவறிவிழுந்த கட்டட தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனூா் வட்டம், எஸ்.வாழவந்தி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாலதண்டபாணி (55). கட்டட தொழிலாளி. இவா் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் பாலப்பட்டியில் இருந்து எஸ். வாழவந்திக்கு சென்றபோது, திடீரென நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தாா்.
இதில் படுகாயம் அடைந்த அவரை, அவ்வழியாக வந்தவா்கள் மீட்டு, வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அவா் உயிரிழந்தாா்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த மருத்துவமனைக்கு வந்த பரமத்தி போலீஸாா், அவரது உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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