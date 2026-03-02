நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்கிய பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு மொழித் தோ்வை 18,579 போ் எழுதினா். 220 போ் தோ்வு எழுத வரவில்லை.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 86 மையங்களில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு தொடங்கியது. இத்தோ்வுக்கு 9,382 மாணவா்கள், 9,638 மாணவிகள் என 195 பள்ளிகளை சோ்ந்த மொத்தம் 19,020 பேருக்கு தோ்வுக்கூட நுழைவு சீட்டு வழங்கப்பட்டது. இதில் தமிழ், பிரெஞ்ச் மொழித் தோ்வை 18,352 போ் எழுதினா். 194 போ் தோ்வு எழுத வரவில்லை.
இதுபோல தனித்தோ்வா்கள் 227 போ் தோ்வு எழுதினா். 26 போ் தோ்வு எழுத வரவில்லை. இதன்படி மொழித்தோ்வை மொத்தம் 18,579 போ் எழுதினா். 220 போ் தோ்வு எழுதவரவில்லை. மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கு சொல்வதை எழுதுபவா்கள் நியமிக்கப்பட்டு தோ்வு எழுதினா்.
நாமக்கல் நல்லிபாளையம் வடக்கு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் குறிச்சி மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய தோ்வு மையங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். இதில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ஆ.சு.எழிலரசி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு மதுரை மாவட்டத்தில் 33,958 போ் எழுதினா்
பிளஸ் 2 தோ்வு: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 26,834 போ் எழுதினா்
இன்று தொடங்குகிறது பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு திருச்சி மாவட்டத்தில் 32,182 போ் எழுதுகின்றனா்
புதுச்சேரியில் 4 மையங்களில் எஸ்.ஐ. எழுத்துத் தோ்வு! 1,284 போ் எழுதினா்!
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...