6 தொகுதிகளிலும் 8,544 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு முதல் கட்ட பயிற்சி

இங்கு அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிகளிலும் தலா ஒரு முதன்மை அலுவலா் மற்றும் மூன்று நிலைகளிலான வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் என மொத்தம் 4 அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். ராசிபுரம் தொகுதியில் 435 வாக்குச்சாவடி முதன்மை அலுவலா்கள், 411 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள்- நிலை 1, 299 வாக்குச்சாவடிஅலுவலா்கள்- நிலை -2, 388 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -3 என மொத்தம் 1,533 அலுவலா்களும், சேந்தமங்கலம் தொகுதியில், 286 வாக்குச்சாவடி முதன்மை அலுவலா்கள், 323 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -1, 352 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -2, 313 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள்- நிலை 3 என மொத்தம் 1,274 அலுவலா்களும், நாமக்கல் தொகுதியில் 508 வாக்குச்சாவடி முதன்மை அலுவலா்கள், 443 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -1, 720 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -2, 597 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -3 என மொத்தம் 2,268 அலுவலா்களும் நியமிக்கப்படுகின்றனா். பரமத்திவேலூா் தொகுதியில் 281 வாக்குச்சாவடி முதன்மை அலுவலா்கள், 273 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -1, 279 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -2, 232 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -3 என மொத்தம் 1,065 அலுவலா்களும், திருச்செங்கோடு தொகுதியில் 356 வாக்குச்சாவடி முதன்மை அலுவலா்கள், 417 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -1, 319 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -2, 407 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை -3 என மொத்தம் 1,499 அலுவலா்களும், குமாரபாளையம் தொகுதியில் 270 வாக்குச்சாவடி முதன்மை அலுவலா்கள், 269 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை-1, 167 வாக்குச்சாவடிஅலுவலா்கள் நிலை-2, 199 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் நிலை-3 என மொத்தம் 905 அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.