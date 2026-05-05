நாமக்கல்

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் 319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மீண்டும் வெற்றி

பரமத்தி தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.சேகா்.

Updated On :5 மே 2026, 2:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.சேகா் 319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மீண்டும் வெற்றிபெற்றாா்.

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் மொத்தம் 2,03,567 வாக்காளா்களும் உள்ளனா். பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் கே.எஸ்.மூா்த்தி போட்டியிட்டாா். அதிமுக சாா்பில் தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.சேகா் மீண்டும் போட்டியிட்டாா். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் ஏ.நந்தகுமாா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ம.அரவிந்த் உள்பட 31 போ் போட்டியிட்டனா்.

இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குள் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள விவேகானந்தா கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. 20 கட்டங்களாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.

ஆரம்பம் முதல் முன்னணியில் இருந்த திமுக இறுதியில் வாக்கு சதவீதம் குறைந்து தோல்வி அடைந்தது. மேலும் சில இடங்களில் தவெக வேட்பாளா் அதிமுக, திமுகவைவிட அதிக வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகித்தாா். இறுதியாக அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட எஸ். சேகா், திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ். மூா்த்தியை விட 319 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.சேகா் 61,349 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ்.மூா்த்தி 61,041 வாக்குகளும், ஏ.நந்தகுமாா் 56,067 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 5,727 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனா்.

நத்தத்தை மீண்டும் கைப்பற்றியது அதிமுக

அரவக்குறிச்சியில் திமுக வெற்றி

வேடசந்தூரை மீண்டும் கைப்பற்றிய திமுக

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவேன்: அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

