பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.சேகா் 319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மீண்டும் வெற்றிபெற்றாா்.
பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் மொத்தம் 2,03,567 வாக்காளா்களும் உள்ளனா். பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் கே.எஸ்.மூா்த்தி போட்டியிட்டாா். அதிமுக சாா்பில் தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.சேகா் மீண்டும் போட்டியிட்டாா். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் ஏ.நந்தகுமாா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ம.அரவிந்த் உள்பட 31 போ் போட்டியிட்டனா்.
இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குள் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள விவேகானந்தா கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. 20 கட்டங்களாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.
ஆரம்பம் முதல் முன்னணியில் இருந்த திமுக இறுதியில் வாக்கு சதவீதம் குறைந்து தோல்வி அடைந்தது. மேலும் சில இடங்களில் தவெக வேட்பாளா் அதிமுக, திமுகவைவிட அதிக வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகித்தாா். இறுதியாக அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட எஸ். சேகா், திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ். மூா்த்தியை விட 319 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.சேகா் 61,349 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ்.மூா்த்தி 61,041 வாக்குகளும், ஏ.நந்தகுமாா் 56,067 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 5,727 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனா்.
