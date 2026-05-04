நாமக்கல்

ராசிபுரத்தில் தவெக தொண்டா்கள் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம்

ராசிபுரம் நகரில் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி தவெக தொண்டா்கள்.

Updated On :5 மே 2026, 0:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராசிபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் டி.லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றி பெற்றதையடுத்து அக்கட்சி தொண்டா்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தும், இனிப்புகளை வழங்கியும் திங்கள்கிழமை கொண்டாடினா்.

ராசிபுரம் நகரில் பழைய பேருந்து நிலையம், புதிய பேருந்து நிலையம், நாமக்கல் சாலை போன்ற பகுதிகளில் இருசக்கர வாகனத்தில் கட்சிக் கொடியுடன் ஊா்வலமாகச் சென்ற தொண்டா்கள், ஆங்காங்கே பட்டாசுகளை வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து ராசிபுரம் வந்த லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு அக்கட்சி தொண்டா்கள் விசில் சத்தம் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளித்து நகரில் ஊா்வலமாக அழைத்துச்சென்றனா். தொடா்ந்து லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் திறந்த வாகனத்தில் சென்று பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 4 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி

ராசிபுரத்தில் இரு துருவங்கள் நேருக்கு நோ் சந்திப்பு: கைகுலுக்கி வாழ்த்து; தொண்டா்கள் ஆரவாரம்

ராசிபுரத்தில் அமைக்கப்படும் மினி டைடல் பாா்க் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும்! - திமுக வேட்பாளா் மா.மதிவேந்தன்

இனிப்பு வழங்கி வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
