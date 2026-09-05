The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உக்ரைனுக்கு வழங்கிய பணத்தை ஐரோப்பியர்களிடம் கேட்போம்! - அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு! நேபாள வெள்ளம்! இன்னும் 275 இந்தியர்களைக் காணவில்லை! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு கருகும் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க மறுப்பதா? தவெக அரசுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா விவகாரம்: பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் விளக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகத்துடன் தவெக அமைச்சர்கள் சந்திப்பு!

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவிகளின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 12 லட்சம் நிவாரணம்! விபத்தை ஏற்படுத்திய ஓட்டுநா் கைது!

திருச்செங்கோடு அருகே சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 4 மாணவிகள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ. 3 லட்சம் என மொத்தம் ரூ. 12 லட்சம் முதல்வா் நிவாரண நிதியை ஆட்சியா் எல். மதுபாலன் வழங்கினாா்.

சிறை - பிரதிப் படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:22 am IST

திருச்செங்கோடு அருகே சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 4 மாணவிகள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ. 3 லட்சம் என மொத்தம் ரூ. 12 லட்சம் முதல்வா் நிவாரண நிதியை ஆட்சியா் எல். மதுபாலன் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.

திருச்செங்கோடு வட்டம், கொன்னையாா் ஊராட்சி, சக்கராம்பாளையம் போயா் தெருவைச் சோ்ந்த சேகா்-அமுதா தம்பதி மகள்கள் நிவேதா, தனுஸ்ரீ, அபிநயா மற்றும் இவா்களின் சித்தப்பா மகள் கலைச்செல்வி ஆகிய நால்வரும் சென்ற இருசக்கர வாகனம் மீது ராசிபுரம்- திருச்செங்கோடு சாலையில் தனியாா் கல்லூரி பேருந்து மோதியது. இந்த விபத்தில் மாணவிகள் நால்வரும் உயிரிழந்தனா்.

தகவலறிந்த முதல்வா் ச.ஜோசப்விஜய், மாணவிகளின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தாா். மேலும், தலா ரூ. 3 லட்சம் என மொத்தம் ரூ. 12 லட்சம் நிவாரண உதவியை அறிவித்தாா். இதையடுத்து சக்கராம்பாளையத்தில் உள்ள சேகா் வீட்டிற்கு சென்ற ஆட்சியா் எல். மதுபாலன், கோட்டாட்சியா் லெனின் ஆகியோா் முதல்வரின் நிவாரண நிதியை மாணவியின் குடும்பத்தினரிடம் வழங்கினா்.

மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பிலும் குடும்பத்துக்கு நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது. ஓட்டுநா் கைது: இதனிடையே, இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற மாணவிகள் மீது மோதி விபத்தை ஏற்படுத்திய ராசிபுரம் தனியாா் கல்லூரி பேருந்து ஓட்டுநரான தொ.ஜேடா்பாளையம் ஒடுவன்குறிச்சியை சோ்ந்த பிரவீணை (23) எலச்சிபாளையம் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். அவா் மீது இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தீ விபத்தில் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண உதவி

தீ விபத்தில் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண உதவி

சாலை விபத்தில் இருவா் உயிரிழந்த வழக்கு: லாரி ஓட்டுநா் கைது

சாலை விபத்தில் இருவா் உயிரிழந்த வழக்கு: லாரி ஓட்டுநா் கைது

விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளரின் குடும்பத்துக்கு வாழ்நாள் ஓய்வூதியம்

விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளரின் குடும்பத்துக்கு வாழ்நாள் ஓய்வூதியம்

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த பொறியாளரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.72 லட்சம் இழப்பீடு: தீா்ப்பாயம் உத்தரவு

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த பொறியாளரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.72 லட்சம் இழப்பீடு: தீா்ப்பாயம் உத்தரவு

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress