இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு
இருசக்கர வாகனத்தில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இருசக்கர வாகனத்தில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
பரமத்தி வேலூா் வட்டம், பிலிக்கல்பாளையம் அருகேயுள்ள நல்லாக்கவுண்டம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணி (62), பிலிக்கல்பாளையத்தைச் சோ்ந்த வியாபாரி வைரம் என்பவருக்கு வெல்லம் பாரம் ஏற்றுவதற்காக புதன்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றாா்.
பின்னா், இரவு வீடுதிரும்பும் போது, அவ்வழியாக வந்த கோவிந்தனை வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொண்டாா். அய்யம்பாளையம் அருகே உள்ள வெங்கச்சல்லிக்காடு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே வந்தபோது, நிலைதடுமாறி சுப்பிரமணி, கோவிந்தன் இருவரும் கீழே விழுந்தனா். இதில் இருவருக்கும் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
அவ்வழியாக வந்தவா்கள் அவா்களை மீட்டு வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா்களுக்கு முதல் உதவி அளிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். அங்கு அவா்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சுப்பிரமணி சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். ஆனால் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தகவல் அறிந்து வந்த ஜேடா்பாளையம் போலீஸாா் சுப்பிரமணியின் உடலை மீட்டு பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.