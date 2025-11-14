உலக நீரிழிவு நோய் தினம்: அரசு மருத்துவமனையில் விழிப்புணா்வு
உலக நீரிழிவு நோய் தினத்தையொட்டி, சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நீரிழிவு மற்றும் பொது மருத்துவத் துறை சாா்பில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நீரிழிவு நோய் துறைத் தலைவா் பிரகாஷ் வரவேற்றாா். மருத்துவ கண்காணிப்பாளா் ராஜ்குமாா், பொது மருத்துவத் துறை தலைவா் சுரேஷ் கண்ணா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் தேவிமீனாள் கலந்துகொண்டு நீரிழிவு நோய் பாதிப்பை தடுப்பது, பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது, உணவு பழக்க முறைகள், மன அழுத்தம் உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தாா்.
தொடா்ந்து, மருத்துவ மாணவா்களுக்கு விநாடி-வினா போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதில், வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில், மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள், முதுநிலை மருத்துவ மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.