குழந்தைகள் தின விழா: சேலத்தில் இளம் தொழில்முனைவோா் சந்தை
சேலத்தில் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு முதல்முறையாக சிறாா்களுக்கான இளம் தொழில்முனைவோா் சந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட்டது.
சேலம் மாநகர லேடி சா்க்கிள் சாா்பில் தனியாா் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்தையில் சுமாா் 150க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த சந்தையில் உணவு, கைவினைப் பொருள்கள், கேக் கடைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதவிதமான பொருள்களைக் கொண்டு குழந்தைகள் ஆா்வத்துடன் அரங்குகளை அமைத்திருந்தனா்.
இதன்மூலம் தங்களது படைப்பாற்றலையும், புதுமை மற்றும் வணிக திறனையும் குழந்தைகள் வெளிப்படுத்தினா். குழந்தைகளின் திறமையை பாா்வையாளா்கள் பாராட்டினா். குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையை வளா்க்கும் விதமாக இந்த நிகழ்வு அமைந்ததாக பெற்றோா்களும் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனா்.
இதுபோன்ற அரங்குகள் மூலம் குழந்தைகளின் ஆக்கத்திறன் மேம்படுவதுடன், அவா்களின் படைப்பாற்றலும் வெளிப்படும். மேலும், புதிய அனுபவத்தை கற்றுக்கொள்ள சிறாா்களுக்கு இது நல்வாய்ப்பாக அமையும் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளா்கள் தெரிவித்தனா்.