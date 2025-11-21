அம்மாப்பேட்டை மண்டலத்தில் ரூ. 78.73 லட்சத்தில் சாலைப் பணிகளுக்கு பூமிபூஜை: அமைச்சா் ராஜேந்திரன் பங்கேற்பு
சேலம் மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட அம்மாப்பேட்டை மண்டலத்தில் ரூ. 78.73 லட்சத்தில் 970 மீட்டா் நீளத்திற்கு தாா்ச்சாலை அமைப்பதற்கான பூமிபூஜை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் பங்கேற்று பணிகளை தொடங்கிவைத்தாா்.
அம்மாப்பேட்டை மண்டலம் கோட்டம் எண்.9இல் நகா்ப்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் கலைஞா் நகா் பிரதான சாலை 356 மீ நீளத்திற்கு ரூ. 31 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தாா்ச்சாலை அமைப்பதற்கும், கலைஞா் நகா் 3 ஆவது குறுக்குத் தெருவில் 120 மீ நீளத்திற்கு ரூ. 8.36 லட்சம் மதிப்பீட்டிலும், அழகு நகா் 4 ஆவது குறுக்கு தெருவில் 72 மீ. நீளத்திற்கு ரூ. 5.02 லட்சம் மதிப்பீட்டிலும், முத்துக்கவுண்டா் 3 ஆவது தெருவில் 191மீ. நீளத்திற்கு ரூ. 16.63 லட்சம் மதிப்பீட்டிலும் என மொத்தம் 7 இடங்களில் ரூ. 78.73 லட்சத்தில் 971 மீ நீளத்திற்கு தாா்ச்சாலை அமைக்கும் பணிகளை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் தொடங்கிவைத்தாா்.
தொடா்ந்து, கோட்டம் எண்.35இல் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் ரூ.11 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய சுகாதார வளாகத்தை திறந்துவைத்தாா். மேலும், அருகில் உள்ள நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை ஆய்வு செய்து, மருந்துகளின் இருப்புகள் குறித்தும், பயனாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்து இரண்டு கா்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து பொட்டகம் வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மேயா் ஆ.ராமச்சந்திரன், மாநகராட்சி ஆணையா் மா.இளங்கோவன், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் வெ.தெய்வலிங்கம், மா.பச்சியம்மாள் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.