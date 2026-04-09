கெங்கவல்லி தொகுதிக்கான திமுக வேட்பாளா் கு.சின்னதுரை புதன்கிழமை வாக்குசேகரித்தாா்.
தலைவாசல் அருகே புத்தூா், ஊனத்தூா், வேப்பநத்தம், வரகூா், நாவக்குறிச்சி, சிறுவாச்சூா் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் வாக்கு சேகரித்த அவருக்கு, பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனா்.
மேலும், அந்தந்த ஊா்களுக்குத் தேவையான கோரிக்கைகளை கண்டிப்பாக செய்துதருவதாக அவா் உறுதியளித்தாா். அவருடன் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் உடன்சென்றனா்.
