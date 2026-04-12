சங்ககிரி தொகுதிக்கு உள்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவா்கள் வாக்கை செலுத்த தபால் வாக்குப்பெட்டிகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.
சங்ககிரி தொகுதியில் 416 மாற்றுத்திறனாளிகள், 85 வயதிற்கு மேற்பட்டவா்கள் 1,106 போ் உள்பட மொத்தம் 1,522 போ் தபால் வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனா்.
இவா்கள் அனைவரும் தபால் வாக்குகளைச் செலுத்த சங்ககிரி தொகுதி தோ்தல் அலுவலகம் சாா்பில் 25 மண்டலமாகப் பிரிக்கப்பட்டு 25 நகரும் தபால் வாக்கு பெட்டிகளை வேட்பாளா்களின் முகவா்கள் முன்னிலையில் தோ்தல் அலுவலா் ம.மு.தெ.கேந்திரியா மூடி முத்திரையிட்டு மண்டல அலுவலா்களிடம் ஒப்படைத்தாா்.
தபால் வாக்கு பெட்டியுடன் வாக்காளா்கள் பாதுகாப்பாக வாக்களிக்க மேஜை மறைப்பு அட்டை, முத்திரை அச்சு, வாக்காளா் பட்டியல் உள்ளிட்ட பொருள்களை போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைத்தாா்.
முன்னதாக சங்ககிரி கோட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மண்டல அலுவலா்கள், நுண்பாா்வையாளா்களிடத்தில் தபால் வாக்குகளை பாதுகாப்பாக செலுத்துவது, வாக்காளருக்கு பாதுகாப்பு வழங்குதல், வாக்காளிப்பதை விடியோ பதிவு செய்தல் குறித்து விளக்கம் அளித்தனா்.
உதவி தோ்தல் அலுவலரும் சமூக நலத்திட்ட தனி வட்டாட்சியருமான அருள்குமாா், வருவாய் கோட்டாட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் ஜெய்குமாா், தோ்தல் துணை வட்டாட்சியா் அன்பரசி உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
