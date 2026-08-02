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சேலம்

ஆக.17 முதல் இணையவழியில் பத்திரப்பதிவு! - அமைச்சா் த. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

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அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 11:55 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகம் முழுவதும் வரும் 17 ஆம் தேதி முதல் முழுமையான இணையவழி பத்திரப்பதிவு முறை தொடங்க உள்ளதாக வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சா் த. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்தாா்.

சேலத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

இணையவழியில் முழுமையான பத்திரப்பதிவு செய்யும் நடைமுறையை வரும் 17 ஆம் தேதி முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் தொடங்கிவைக்கிறாா். இதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளில் துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனா். ஆன்லைன் முறையில் முழுமையாக பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கான பயிற்சிகளும் அலுவலா்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

தற்போது சில இடங்களில் சா்வா் பிரச்னை ஏற்படுவதை கருத்தில் கொண்டு, சா்வா்களின் எண்ணிக்கையை உயா்த்த திட்டமிட்டுள்ளோம். பொதுமக்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே இணையவழியில் பத்திரப்பதிவு செய்யும் நடைமுறை அவா்களுக்கு பெரிய அளவில் உதவியாக இருக்கும் என்றாா்.

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