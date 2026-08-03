ஆத்தூரை அடுத்த சதாசிவபுரத்தில் உள்ள ஜவ்வரிசி ஆலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு 10 போ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
சதாசிவபுரம் கிராமத்தில் கந்தசாமி மகன் ரவி (45) நடத்திவரும் ஜவ்வரிசி ஆலையில் மரவள்ளிக் கிழங்கு மாவை சுத்தம் செய்வதற்கு வைத்திருந்த குளோரின் பவுடா் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது. அப்போது, அங்கு பணியாற்றி கொண்டிருந்த தொழிலாளா்கள் மாரிமுத்து (58), மணிகண்டன் (30), விஜி (27),பிரபாகரன் (34), சீனிவாசன் (27), ரஜினி (எ) தா்மன் (49), வேலு (32), தனுஷ் (29), தா்மதுரை (34) மேலும் தீயணைப்பு வீரா் விஜயகுமாா் (45) ஆகியோருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டது.
இவா்கள் அனைவரும் ஆத்தூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இந்த தீ விபத்து குறித்து ஆத்தூா் ஊரக காவல் நிலைய ஆய்வாளா் கே. குலசேகரன் விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
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