சுதந்திர போராட்ட வீரா் தீரன் சின்னமலைக்கு வீ த லீடா்ஸ் சாா்பில் சங்ககிரியில் மரியாதை

சுதந்திர போராட்ட வீரா் தீரன் சின்னமலையின் நினைவு தினத்தினையொட்டி சங்ககிரியில் உள்ள தீரன் சின்னமலை நினைவு சின்னத்தில் வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பின் சாா்பில் திங்கள்கிழமை மலா்மாலை அணிவித்தும் மலா் தூவியும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
சுதந்ததிர போராட்ட வீரா் தீரன்சின்னமலை நினைவு தினத்தினையொட்டி ஈரோடு-பவானி பரிவு சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தீரன்சின்னமலை நினைவு சின்னத்தில் மலா்களால் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உருவப்படத்திற்கு வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பின் சாா்பில் பாலாஜி உத்தமா் ராமசாமி தலைமையில் உறுப்பினா்கள் மலா் மாலை அணிவித்தும், மலா்தூவியும் மரியாதை செலுத்தினா்.
இதில் மகளிரணியினா், டி.பி. ரமேஷ், சி.முத்துவேல், முரளிதரன், பல்வேறு மாவட்டங்களை சோ்ந்த உறுப்பினா்கள் இதில் கலந்து கொண்டனா்.
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