சேலம் வழியாக சென்னை - கொல்லம் இடையே சிறப்பு ரயில்

சேலம் வழியாக சென்னை - கொல்லம் இடையே ஓணம் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கேரள மக்களின் முக்கியப் பண்டிகையான ஓணம், வரும் ஆக. 26-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, முக்கிய நகரங்களில் இருந்து கேரளத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், சென்னையில் இருந்து சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா் வழியாக கொல்லத்துக்கு வாரம் இருமுறை செல்லும் சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை - கொல்லம் இடையேயான சிறப்பு ரயில் வரும் ஆக. 13 முதல் செப். 5 வரை வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும். சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 11.50-க்கு புறப்படும் இந்த ரயில் ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா், பாலக்காடு, திருச்சூா், எா்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம் வழியாக கொல்லத்துக்கு அடுத்த நாள் மாலை 4.20-க்கு சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், கொல்லம் - சென்னை சென்ட்ரல் இடையேயான சிறப்பு ரயில் வரும் ஆக. 14 முதல் செப். 6 வரை வெள்ளி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும்.
கொல்லத்தில் இருந்து மாலை 6.45-க்கு புறப்பட்டு எா்ணாகுளம் பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக அடுத்த நாள் காலை 11.35-க்கு சென்னை சென்ட்ரலை சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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