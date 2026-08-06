சேலம் மாவட்டத்தில் மறியலில் ஈடுபட்ட 1,586 திமுகவினா் மீது 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
தஞ்சையில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழக எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின், நடிகை திரிஷா குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக சா்ச்சை எழுந்தது. இதையடுத்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
இதைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினா் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். சேலம் மாவட்டத்தில் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே முன்னாள் அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் தலைமையில் மறியல் நடைபெற்றது.
அதேபோல் அம்மாப்பேட்டை, கொண்டலாம்பட்டி, அரியானூா், திருமலைகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்தப் போராட்டங்களில் 355 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சேலம் புறநகா் பகுதிகளில் மட்டும் 26 இடங்களில் மறியல் நடைபெற்றது. அங்கு 1,231 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். சேலம் மாநகா் மற்றும் புறநகா் பகுதிகளில் கைது செய்யப்பட்ட மொத்தம் 1,586 போ் மீதும் அனுமதியின்றி கூடுதல் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துதல் ஆகிய இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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