பெரியாா் பல்கலைக்கழக பருவத்தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு
பெரியாா் பல்கலைக்கழக பருவத் தோ்வு முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டன.
சேலம் பெரியாா் பல்கலைக்கழக நிா்வாகத்தின்கீழ் சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய 4 மாவட்டங்களை சோ்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகின்றன. பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் இணைவு பெற்ற கல்லூரிகளில் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனா். இதில், இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பயிலும் மாணவா்களின் நவம்பா் பருவத் தோ்வுகள் டிசம்பா் மாதம் வரை நடைபெற்றன. இந்த தோ்வு முடிவுகளை துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ரா.சுப்பிரமணி வெளியிட்டாா்.
மாணவா்கள் தங்களது தோ்வு முடிவுகளை என்ற பல்கலைக்கழக இணையதளத்திலும், இணைவு பெற்ற கல்லூரிகளிலும் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் சுப்பிரமணி தெரிவித்தாா்.