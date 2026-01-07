சேலத்தில் தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி மா்மச் சாவு: போலீஸாா் விசாரணை
சேலத்தில் தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி புதன்கிழமை மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சேலத்தை அடுத்த சித்தா்கோயில் பகுதியில் தனியாா் ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கல்லூரியில் திருநெல்வேலியை அடுத்த வீரவநல்லூா் பாரதிநகரைச் சோ்ந்த வா்ஷினி (22) இறுதியாண்டு படித்துவந்தாா்.
இவா், தனது தோழியுடன் கல்லூரிக்கு அருகே வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தாா். இந்த நிலையில், புத்தாண்டையொட்டி ஊருக்குச் சென்றிருந்த வா்ஷினியின் தோழி புதன்கிழமை காலை கல்லூரிக்கு அருகே தான் தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு வந்தாா்.
அப்போது, படுக்கையில் வா்ஷினி இறந்துகிடந்தது கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். இதுகுறித்து இரும்பாலை போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா், மாணவியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
விசாரணையில் மாணவியின் தந்தை வரதராஜன் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அறைக்கு வந்ததும், பிறகு அங்கிருந்து அவா் புறப்பட்டுச் சென்றதும் தெரியவந்தது. மேலும், திருமணமான சித்த மருத்துவரை காதலித்ததால் மாணவிக்கும், அவரது தந்தைக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் மாணவி மா்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தது குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன. இதுகுறித்து சேலம் இரும்பாலை போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.