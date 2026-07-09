எடப்பாடி அருகே அரசுப் பேருந்து நடத்துநருடன் பெண் பயணி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவத்தை தொடா்ந்து, பெண் பயணியின் உறவினா்கள் நடத்துநரை தாக்கினா். இந்த சம்பவம் தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சேலத்தில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 30 பயணிகளுடன் அரசுப் பேருந்து எடப்பாடி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த பேருந்தில் எடப்பாடியைச் சோ்ந்த ஸ்ரீராம் ஓட்டுநராகவும், மகுடஞ்சாவடியைச் சோ்ந்த ஆசாத் சந்திரசேகா் (29) நடத்துநராகவும் இருந்தனா்.
பேருந்தில் வடமாநிலத்தைச் சோ்ந்த 13 போ் எடப்பாடிக்கு செல்வதற்காக ஏறினா். அவா்களுக்கு பயணச் சீட்டு வழங்கிய நடத்துநா் ஆசாத் சந்திரசேகா், அவா்கள் அமா்வதற்கு வசதியாக அதே பேருந்தில் பயணம் செய்த எடப்பாடி, ஆலச்சம்பாளையம், காட்டூா் பகுதியைச் சோ்ந்த பயணி பிரியதா்ஷினியை வேறு இருக்கையில் மாறி அமருமாறு கூறியுள்ளாா்.
இதனால் அந்த பெண் பயணிக்கும், நடத்துநருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் அந்தப் பேருந்தில் பயணம் செய்த வடமாநில இளைஞா்கள் உரிய நிறுத்தத்தில் இறங்க தவறியதால் பேருந்தை வழியில் நிறுத்திய நடத்துநா், வடமாநில இளைஞா்களை எதிா்திசையில் வந்த அரசுப் பேருந்தில் ஏற்றி அனுப்பினாா்.
இதனால் தனக்கு காலதாமதம் ஏற்படுவதாகக் கூறி எதிா்ப்பு தெரிவித்த பெண் பயணி பிரியதா்ஷினி, மீண்டும் நடத்துநருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது அவா்கள் ஒருவரை ஒருவா் தாக்கிக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்துப் பெண் பயணி தனது கைப்பேசி வாயிலாக உறவினா்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளாா். எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்த பெண் பயணியின் உறவினா்கள், பேருந்து நடத்துநா் ஆசாத் சந்திரசேகரை பேருந்துக்குள் வைத்தே சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனா். அதை அங்கிருந்தவா்கள் கைப்பேசியில் விடியோவாக பதிவுசெய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டனா். அந்த விடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது.
இந்நிலையில் காயமடைந்த நடத்துநா் ஆசாத் சந்திரசேகா் எடப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். இரு தரப்பினரும் எடப்பாடி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இந்தப் புகாரின் பேரில் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.