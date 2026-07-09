தம்மம்பட்டி காவல் ஆய்வாளா் பொறுப்பேற்பு

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தம்மம்பட்டி காவல் நிலைய ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த பெரியசாமி, தீவட்டிப்பட்டி காவல் நிலையத்துக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
இதையடுத்து, சென்னை கோயம்பேடு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளராக பணியாற்றிவந்த அழகுராணி, தம்மம்பட்டிக்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டு, புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
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