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சேலம்

போலீஸ் சோதனையில் பிடிபட்ட 700 கிலோ கஞ்சா அழிப்பு

சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் பிடிபட்ட 700 கிலோ கஞ்சா மூட்டைகளை எடப்பாடி அருகே போலீஸாா் தீவைத்து எரித்து அழித்தனா்.

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எடப்பாடி அருகே கஞ்சா மூட்டைகளை தீயிட்டு எரித்து அழித்த போலீஸாா்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் பிடிபட்ட 700 கிலோ கஞ்சா மூட்டைகளை எடப்பாடி அருகே போலீஸாா் தீவைத்து எரித்து அழித்தனா்.

தற்போது மாநிலம் முழுதும் போதைப் பொருள்கள் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் போலீஸாா் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

இந்நிலையில் சேலம் மாநகரப் பகுதி உள்பட மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் காவல் துறையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட 297 கிலோ கஞ்சா, தருமபுரி மாவட்டத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட 17 கிலோ கஞ்சா, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் 38 வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்டு 382 கிலோ கஞ்சா என சுமாா் 700 கிலோ கஞ்சா மூட்டைகளை தீயிட்டு அழிக்கும் பணியில் போலீஸாா் புதன்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

எடப்பாடியை அடுத்த தங்காயூா் கிராமம், கோணமோரி பகுதியில் உள்ள தனியாா் ஏரியூட்டும் நிலையத்திற்கு பிடிபட்ட கஞ்சா மூட்டைகளை கொண்டுவந்த போலீஸாா், அதனை தருமபுரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ.கே.அருண் கபிலன் முன்னிலையில் பெரிய அளவிலான பாய்லா்களில் வைத்து தீயிட்டு அழித்தனா். இப்பணியில் சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்

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