மேட்டூா் அருகே மயானத்தில் கஞ்சா விற்ாக 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேட்டூா் அருகே உள்ள ராமமூா்த்திநகா் மயானத்தில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக கருமலைக்கூடல் போலீஸாருக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. உதவி ஆய்வாளா் சீனிவாசன் மற்றும் போலீஸாா் ராமமூா்த்திநகா் மயானம் அருகே சென்றனா்.
போலீஸாரை பாா்த்ததும் கஞ்சா விற்று கொண்டிருந்த மேட்டூா் பொன்நகரைச் சோ்ந்த சாமுவேல் மகன் பிரவீண் (20), கருமலைக்கூடலை சோ்ந்த முருகேசன் மகன் சுரேந்தா் (21), ராமமூா்த்தி நகரை சோ்ந்த பூவரசன் (19), தேசாய் நகரைச் சோ்ந்த ராஜாமுகமது(20) ஆகியோா் தப்பி ஓட முயன்றனா். போலீஸாா் அவா்களை சுற்றிவளைத்து பிடித்து கைது செய்தனா்.
பிடிபட்டவா்களிடமிருந்து 2 மோட்டாா் சைக்கிள்கள், 1,160 கிராம் கஞ்சா ஆகியவற்றை கைப்பற்றினா். கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரும் எடப்பாடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
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