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சேலம்

சேலம் ஆடிட்டா் ரமேஷுக்கு பாஜக அஞ்சலி

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சேலம் ஆடிட்டா் ரமேஷுக்கு பாஜகவினர் அஞ்சலி

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாஜக முன்னாள் மாநில பொதுச்செயலாளா் ஆடிட்டா் வி. ரமேஷின் 13-ஆவது ஆண்டு நினைவு தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

சேலம் மரவனேரி பகுதியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் நடைபெற்ற நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில், உதகமண்டலம் தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ போஜராஜன், இந்து முன்னணி மாநில செயலாளா் தாமு வெங்கடேஸ்வரன், மாநிலச் செயலாளா் வினோஜ் ஜி. செல்வம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு, ஆடிட்டா் வி. ரமேஷின் திருவுருவப் படத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்தினா்.

தொடா்ந்து, ஆடிட்டா் வி. ரமேஷ் கட்சிக்காக ஆற்றிய பணிகள் குறித்து நினைவுகளைப் பகிா்ந்து கொண்டனா். பின்னா் ரத்ததான முகாமும் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் பாஜக சேலம் மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் சசிகுமாா், சுற்றுச்சூழல் பிரிவு மாநிலத் தலைவா் கோபிநாத், மாவட்ட பாா்வையாளா் முருகேசன், முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் சுரேஷ்பாபு உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

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