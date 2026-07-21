மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டுவதை கா்நாடக அரசு நிறுத்த வேண்டும் என செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆத்தூா் மணிக்கூண்டு அருகில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் ஆத்தூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி குழுத் தலைவா் சதீஷ்குமாா் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், கா்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டுவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். மத்திய, மாநில அரசுகள் அணை கட்டுவதை தடுக்க வேண்டும் என முழக்கம் எழுப்பினா்.
இதில், சட்டப் பேரவைத் தொகுதி குழுத் தலைவா்கள் மணிக்குமாா் (கெங்கவல்லி), மனோகரன் (ஏற்காடு), மாநில விவசாய அணி செயலாளா் ஆறுமுகம், ராஜு, மோகன்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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